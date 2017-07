Rode Kruis op pad om gevaren van hitte onder de aandacht te brengen

DALEN - Vrijwilligers van het Rode Kruis gaan sinds kort bij mensen thuis langs om hen te wijzen op het gevaar van de hitte en de zon.

Zo ook vanochtend in Dalen, bij appartementen voor ouderen, waar geen permanente verzorging aanwezig is."Deze mensen zitten vaak achter de geraniums met de deuren en ramen dicht. Ze vergeten genoeg te drinken", legt vrijwilliger van het Rode Kruis Riekus Nieborg uit. "Ouderen hebben minder snel de prikkel dat ze moeten drinken."De vrijwilligers laten een hittewijzer met tips en flesjes drinken achter. Daarnaast ook een flesje water voor de buurvrouw. "Zodat ze ook om hun buren denken", aldus de Rode Kruis-vrijwilliger."Door het flesje voor mijn buurvrouw komt het gesprek met haar op gang", zegt de 89-jarige Jan van der Linden, die vanochtend bezoek kreeg.Verder maakt Van der Linden zich weinig zorgen: "Ik kan heel goed tegen de zon en verbrand nooit. Ik smeer me wel in hoor."Zijn tip voor de hete dagen: "Gewoon zo weinig mogelijk kleren aantrekken", lacht hij.Niet alleen de ouderen worden geïnformeerd over de gevaren van de hitte. "Dames, hebben jullie genoeg water bij jullie?", vraagt vrijwilliger Désirée van der Linden op een parkeerplaats bij de plaatselijke supermarkt.Bij de supermarkt spreekt de vrijwilliger ouders met jonge kinderen en mensen met honden aan die bijvoorbeeld boodschappen doen. "Wij hebben een temperatuurwijzer waarmee we mensen kunnen laten zien hoe snel het warm kan worden in een auto en wat voor risico je daarmee loopt".GGD Drenthe en het Rode Kruis werken samen om de risico's onder de aandacht te brengen."Wij kunnen elkaars boodschap versterken", zegt Marja Elders, milieugezondheidsdeskundige bij de GGD. "Wij komen niet bij de mensen thuis en het Rode Kruis staat dichtbij de mensen en heeft veel contacten. Daarmee wordt de boodschap sterker.”