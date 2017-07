Tentoonstelling over Aquarena Emmen: ‘De herinnering moet blijven’

EMMEN - Oude zwemdiploma’s, foto’s, zwemkleding van vroegere tijden, alles is welkom bij de tentoonstelling die er volgend jaar komt over het zwembad Aquarena in Emmen.

Nu er een nieuw zwembad is, verdwijnt het oude Aquarena. “Maar de herinnering moet levend blijven”, vindt Iety Veldman.Veldman is samen met haar collega Paulien Berger al een paar maanden bezig met de tentoonstelling. Op een tafel in een kantoor in Aquarena liggen al de nodige foto’s uitgestald. Maar dat is nog maar een begin. “We hopen dat er nog veel bij komt. Het leeft enorm”, zegt Berger.Volgens Berger zijn niet alleen tastbare herinneringen belangrijk, maar vooral de herinneringen die mensen aan het bad hebben. “Vanaf de jaren ’30 wordt er al op deze plek gezwommen. Hier zijn relaties ontstaan.”De zwembadmedewerkers hopen dat veel gebruikers willen bijdragen. Het is de bedoeling dat begin volgend jaar de tentoonstelling te zien is.