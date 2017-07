Landelijk Dementie Netwerk opent in Dwingeloo

DWINGELOO - In Dwingeloo komt volgende maand een landelijk dementienetwerk. Hiermee worden alle regionale netwerken met elkaar verbonden.

Els van der Veen, coördinator van het Netwerk Dementie Drenthe, legt uit hoe het netwerk er uit gaat zien. "In Nederland heb je ongeveer zeventig netwerken voor dementie en die doen allemaal goed werk in hun eigen regio, maar die vinden soms ook opnieuw het wiel uit. We willen ons organiseren om van elkaar te leren."De organisaties bundelen de krachten en hopen zo ook de kennis uit de regio aan het voetlicht te brengen bij landelijke overlegvormen, bijvoorbeeld in de politiek.Het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam vandaag met cijfers dat dementie vorig jaar de voornaamste doodsoorzaak is in Nederland. Meer dan 15.000 gevallen zijn er bekend. Mensen worden ouder waardoor dementie vaker de kans krijgt om toe te slaan.In Drenthe ziet Van der Veen dit probleem ook. "Drenthe vergrijst. Daardoor zijn er veel mensen met dementie en is de groei groot. Dubbele vergrijzing noemen we dat. Daarnaast trekken mensen weg en is er minder zorg".Er zijn ook zorgen over de stijgende cijfers. Veel vaker is er sprake van zorg die in het eigen huis plaatsvindt, in plaats van bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis."De complexe zorg thuis zien we al. Nu woont nog zeventig procent van de mensen thuis, maar dat aantal stijgt. Hier zijn we nog niet voldoende op ingericht''.