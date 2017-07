Bestuur VV Actief uit Eelde stapt op

VOETBAL - Het bestuur van voetbalvereniging Actief uit Eelde stapt op. De bestuursleden vinden dat het tijd is dat nieuwe mensen de club gaan leiden.

Het bestuur was al aardig uitgedund. Na het vertrek van de voorzitter en de secretaris eerder dit jaar, waren er nog maar vier bestuursleden over.Een van hen is penningmeester Tiemon Boerema, stopt na 25 jaar als bestuurslid van de club. "Met pijn in het hart. Ik hoop dat het goedkomt met de vereniging, want je hebt er niet voor niets jarenlang moeite in gestoken", vertelt Boerema.In de loop der tijd kromp het bestuur van Actief steeds verder. Van negen naar zeven en later naar vijf leden. Boerema: "Toen voorzitter Bos onlangs ook opstapte omdat hij de functie niet meer kon combineren met zijn werk, hadden we met zijn vieren gewoon te weinig tijd om alles op te pakken. Je bent steeds maar brandjes aan het blussen."Belangrijke zaken als het aanpakken van de kantine en de hele discussie rondom de kunstgraskorrels blijven daardoor liggen. "Misschien dat nieuwe mensen met nieuwe ideeën dat kunnen oppakken", vertelt Boerema.Tot en met de algemene ledenvergadering in oktober blijft het huidige bestuur nog aan. Dan moeten nieuwe mensen het stokje overnemen.