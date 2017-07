UMCG krijgt 450.000 euro om beter te communiceren met oudere patiënten

GRONINGEN - Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) krijgt een Europese subsidie van 450.000 euro voor het ontwikkelen van een onderwijsprogramma.

Het onderwijsprogramma is voor artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners in Europa om beter te leren communiceren met oudere patiënten die het lastig vinden om met hun ziekte of behandeling om te gaan. Dat meldt RTV Noord Het gaat dan bijvoorbeeld over patiënten die hun medicijnen verkeerd gebruiken omdat ze de bijsluiter niet kunnen lezen of die het advies van hun dokter niet begrijpen.Het UMCG onderzoekt hoe dit beter kan samen met de faculteit Letteren en Centrum voor Informatie Technologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Ook werken partners uit andere landen mee aan het ontwikkelen van het onderwijsprogramma.