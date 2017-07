Bert Middel opnieuw dijkgraaf Noorderzijlvest

Bert Middel is ook de komende zes jaar dijkgraaf van Noorderzijlvest (Foto: ANP / Catrinus van der Veen)

GRONINGEN - Bert Middel is herkozen tot dijkgraaf van het waterschap Noorderzijlvest. Het is Middels tweede termijn als dijkgraaf bij het waterschap.

De ambtstermijn van Middel loopt per 31 december 2017 na zes jaar af.



'Daadkrachtig en besluitvaardig'

Het algemeen bestuur van het waterschap nam met de herbenoeming het positieve advies van de vertrouwenscommissie over. Middel is volgens die commissie een daadkrachtige en besluitvaardige voorzitter met een ruime bestuurlijk ervaring.



De benoeming van dijkgraaf is in principe voor een periode van zes jaar. De herbenoeming van Middel wordt definitief zodra koning Willem Alexander zijn handtekening heeft gezet.