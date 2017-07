Rechtbank laat verdachte fatale overval Gees vrij

ASSEN/GEES – Een 24-jarige man uit België die wordt verdacht van betrokkenheid bij de woningoverval in Gees waarbij Koert Elders op 30 juni vorig jaar om het leven kwam, hoeft niet langer vast te zitten. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vandaag na een urenlange regiezitting.

De advocate van de verdachte uit België betoogde dat er te weinig bewijs in het dossier zit om hem nog langer in voorarrest te laten zitten. Hij zit ruim zeven maanden vast.In het dossier zitten alleen telefoongegevens waaruit blijkt dat de man de ochtend waarop de fatale overval werd gepleegd in Hoogeveen is geweest. Daar heeft zijn telefoon een mast aangestraald. De man zelf beweert niet in Gees te zijn geweest. Er is ook geen dna van hem gevonden.De rechtbank was het met de advocate eens dat er te weinig reden is om de man, die sinds december in voorarrest zit, nog langer vast te houden.De 24-jarige Belg komt uiteindelijk bedrogen uit, want voor hij de rechtszaal uitliep, zei de officier van justitie tegen hem dat hij nog wel moet blijven vastzitten voor andere zaken waarvan hij wordt verdacht. Om wat voor zaken dat gaat, is niet bekend.Van de andere drie verdachten, een 28-jarige Amsterdammer en twee Belgen van 26 en 22 jaar, is wel dna gevonden. Dat zat volgens de officier van justitie onder meer op de kleding van Elders, op de tape waarmee hij was vastgebonden en op kussens op zijn bed. Tijdens de regiezitting bleek dat het onder meer om bloedsporen gaat.De Amsterdammer is de afgelopen weken geestelijk onderzocht in het Pieter Baan Centrum in Utrecht. Tijdens eerdere zittingen bleek al dat hij vaker is veroordeeld voor gewelddadige overvallen. Hij en de Belgen van 22 en 26 jaar blijven wel vastzitten, bepaalde de rechtbankHet was vandaag de eerste keer dat alle vier verdachten tegelijkertijd in de rechtszaal waren. Een vijfde verdachte van 36 jaar uit Den Haag zit niet meer vast. Wat zijn rol precies is geweest, is nog onduidelijk.Ruim een jaar na de overval is er nog veel onduidelijkheid over de aanleiding van de overval, waarvan Elders en zijn vriendin het slachtoffer werden. De daders gebruikten zo veel geweld dat de 69-jarige Elders kort na de overval stierf. De daders gingen er met geld en sieraden vandoor.De Amsterdammer en de drie Belgen hebben tot nu toe geweigerd een verklaring af te leggen. De jongste verdachte, een 22-jarige man uit Antwerpen, wil dat nu alsnog doen bij de rechter-commissaris, kondigde zijn advocaat Bram Pover aan. Over wat hij wil gaan verklaren, wil Pover niks kwijt. “Maar ik kan wel zeggen dat zijn verklaring verstrekkende gevolgen kan hebben.”Advocaten Michiel Balemans van de Amsterdammer en Wieteke Drummen van de oudste Belg uitten opnieuw stevige kritiek op het Openbaar Ministerie en de politie. Volgens hen heeft de recherche een getuige, de vriendin van de 26-jarige Belg, beïnvloed. Haar verklaring zou bewust niet zijn opgenomen en de weergave ervan in het strafdossier zou niet kloppen.Balemans heeft bij de hoofdofficier van justitie aangifte gedaan tegen de twee rechercheurs die dat verhoor leidden. Hij verdenkt ze van meineed en valsheid in geschrifte. Hij wil de twee ook onder ede horen, net als voormalige officier van justitie in de zaak Agnes de Vries. Balemans wil weten of zij op de hoogte was van de strafbare feiten die de politiemannen in zijn ogen hebben gepleegd.De nieuwe officier in de zaak, Martijn Kappeyne van de Coppelo, wil ook de rechercheurs als getuige horen. De rechtbank beslist hier op 3 augustus over. Balemans wil nog veel meer mensen als getuige oproepen. Ook daarover beslist de rechtbank die middag.