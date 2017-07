Voetballen alleen voor jongens? Echt niet!

HOOGEVEEN - Voetbal is sinds een aantal jaar allang geen sport meer voor alleen maar jongens en mannen. Ook meisjes weten de weg naar het voetbalveld te vinden. Overal in de provincie ontstaan vrouwenteams, waardoor meiden niet meer met de jongens hoeven mee te doen.

Zoals in Hoogeveen bij HZVV. De club waar Oranje-spits Vivianne Miedema begon als klein meisje. En daar zijn ze nog steeds trots op. Miedema speelde mee met de jongens. Die kon ze trouwens makkelijk aan.



Eigen teams

Tegenwoordig spelen alleen de meiden die echt goed zijn nog mee met de jongens. Het gros heeft een eigen team. “We hebben meerdere meisjesteams, maar ook een dames 1, dames 2 en zelfs een dames 3. Ons dames 3-team gaat zo goed dat we daar volgend jaar misschien wel twee teams van kunnen maken", vertelt Priscilla Nijmeijer. Zij regelt van alles voor het damesvoetbal bij de club.



De dames bij de club vinden dat het vrouwenvoetbal niet voor mannenvoetbal onder doet. “We zijn daarom ook bezig om een technische commissie op te richten voor het damesvoetbal."



EK vrouwenvoetbal

Nijmeijer merkt dat het EK vrouwenvoetbal, dat momenteel in eigen land plaatsvindt, helpt. Doordat er meer aandacht voor is, zien meer meisjes en vrouwen dat voetbal niet alleen maar een mannensport is. Nijmeijer voetbalt ook en ze richtte zelf een recreatief damesteam op.



De Oranje-leeuwinnen spelen vanavond hun tweede poulewedstrijd op het EK. En die wordt, net als bij een EK voor mannen, live uitgezonden in het café. “Dat wordt vast hartstikke gezellig.”