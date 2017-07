Belangstelling voor nieuwe techniekopleidingen neemt toe

Toename aantal leerlingen techniekopleidingen (foto: Drenthe College)

HOOGEVEEN - Hoe vaak is er al geprobeerd om het vak techniek aan de man/vrouw te brengen? Niet sexy en je krijgt er vieze handen van. Niet populair dus.

Geschreven door Andries Ophof

Maar door nieuwe technieken met bijvoorbeeld computers en nieuwe opleidingen, lukt het de mbo-scholen in Drenthe om meer belangstelling van leerlingen te trekken. De opleiding motortechniek van het Drenthe College bij het TT Circuit is zo'n succes.



Een baan voordat je van school gaat

De opleiding motortechniek van het Alfa College in Hoogeveen heeft niet te klagen over belangstelling. Leerlingen hebben vaak al een baan als ze van school komen.



Volgens regiodirecteur Jan Berend van der Wijk van het Alfa College in Hoogeveen heeft het ook met het 'verbeterde' imago van het mbo te maken. Ouders wilden tot voor kort vooral dat hun kinderen zo hoog mogelijk in het voortgezet onderwijs instromen en doorstromen naar hbo of universiteit. "Daar heb ik me eerlijk gezegd wel aan geërgerd. De meeste mensen in Nederland zijn mbo opgeleid." Via het mbo kan je ook doorstromen naar het hbo.



Samenwerken met het bedrijfsleven

Scholen in het middelbaar beroepsonderwijs zoeken samenwerking met het bedrijfsleven. "We hebben in de zorg afspraken met zorginstellingen. We hebben nu ook een ICT Academy waarbij we nauw samenwerken met ict-bedrijven in Hoogeveen. Voor een leerling is het interessant om aan echte opdrachten te werken."



Dat er op dit moment minder belangstelling is voor de bouw- en installatietechniek is volgens woordvoerder Bert Broekhoven van het Drenthe College jammer. "Daar speelt een imagoprobleem. Onterecht trouwens. Er is voldoende werk."



Leerlingaantal blijft ongeveer hetzelfde

Werk is er ook in de zorgsector. En daar zie je volgens Broekhoven een grotere instroom in de opleiding Zorg en Welzijn.



Beide mbo-opleidingen verwachten het komende schooljaar eenzelfde aantal leerlingen die in het eerste jaar instroomt. Maar dat zal blijken op 1 oktober. Dat is in het onderwijs de datum waarop het aantal definitieve leerlingen wordt vastgesteld.