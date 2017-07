Drenten in de Tour: 'Heel bijzonder, de etappezege van een voormalig schansspringer'

DALEN - Mits de concurrenten in het algemeen klassement niet al hun krachten hebben verspeeld, wacht geletruidrager Chris Froome nog één dag waarop hij de leiding in de Tour de France kan verspelen. De rit van vandaag eindigt met de beklimming van de Col d'Izoard.

Eurosport-commentator José Been uit Dalen heeft genoten van de overwinning van de Sloveen Primoz Roglic. Hij soleerde gisteren naar de winst in de zeventiende etappe na een loodzware Alpenrit. "En hij is de eerste Sloveen met een Tourzege. In Slovenië zijn sporten als kanoën, kajak en schansspringen populairder dan wielrennen."De 27-jarige renner van de Nederlandse ploeg LottoNL-Jumbo is een voormalig schansspringer. Hij reed vorig jaar pas zijn eerste profronde. "We hebben wel eens zwemmers of hardlopers gehad die wielrenners werden. Een schansspringer hadden we nog niet gehad. Die jongen is een goede allround-sporter en heeft een goed sportlijf. Het is heel bijzonder wat hij heeft gedaan. Om op die leeftijd nog de oversteek te maken naar het professionele peloton en daar ook gewoon zo goed in te zijn, is echt heel bijzonder", zegt Been.Adriaan Helmantel uit Assen, trainer/coach bij Sunweb sprak gisterochtend de hoop uit om de groene trui alsnog te winnen. Die hoop lijkt uit te gaan komen, want de Duitser Kittel stapte gisteren na een val af. De groene trui is nu in bezit van Michael Matthews van Sunweb."De afgelopen jaren was er ongelooflijke dominatie van Peter Sagan voor de groene trui. Sagan is er al weken niet meer bij, dus dit was dé kans voor Kittel om de groene trui mee te nemen naar Parijs. Het enige wat hij daar voor hoefde te doen, was nog één keer op het podium te eindigen en Parijs te halen. Dat is dus niet gelukt. Sneu", vindt Been.Voor Been wordt het een lange dag in het commentaarhok in Hilversum. "We hebben ook een dameswedstrijd in de Tour: La Course. Vandaag gaan ze dezelfde berg op als de mannen, de Col d'Izoard. Met Annemiek van Vleuten hebben wij als Nederland een topfavoriet voor die wedstrijd. De vrouwen beginnen om 10.00 uur en rijden een etappe van 67,5 kilometer. De mannen doen de berg aan rond 16.00 uur. De organisatie wil een beetje uittesten in hoeverre dat kan, de mannen en de vrouwen op dezelfde dag en parkoers."Volgens Been wordt de vrouwenwedstrijd in de toekomst weer uitgebreid. "Vroeger had je de Tour Féminin, met onder meer Leontien van Moorsel en Jeannie Longo. Dat waren epische gevechten. Dat hebben we tegenwoordig niet meer. Dit is de vierde keer dat de organisatie een vrouwenwedstrijd in het parkoers van de Tour opneemt en dat is vooral dankzij lobbywerk van Marianne Vos. Aanstaande zaterdag is er nog een tijdrit, net als de mannen, in Marseille."De mannen starten rond 13.00 uur in Briançon. De top van de eerste col ligt na 60 kilometer. Iets over de helft van de 179 kilometer lange etappe begint het serieuze klimwerk met de Col de Vars. Na een afdaling naar Guillestre begint daar de tocht naar de top van de Izoard, die op 2360 meter hoogte ligt. Met de Colombiaan Rigoberto Urán en de Fransman Romain Bardet op 27 seconden wordt het nog een dagje opletten in de Alpen voor Froome.