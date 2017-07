Drenten in de Vierdaagse: 'De blaren begonnen op te spelen'

De wandelaars uit Hijken en Wijster hebben het naar hun zin in Nijmegen (foto: Jeannet Otten)

NIJMEGEN - Een kleine 40.000 deelnemers zijn vanochtend gestart op de derde dag van de Vierdaagse van Nijmegen. De wandelaars krijgen het waarschijnlijk minder zwaar dan gisteren, toen de temperatuur steeg tot zo’n 32 graden.

Jeannet Otten uit Hijken loopt de Vierdaagse samen met twee vrouwen uit haar dorp en een vrouw uit Wijster. "Het gaat heel goed. We zijn net op weg en het gaat lekker. We lopen elke dag 40 kilometer. Gisteren was het wel heel erg warm, dat was wel zwaar. De blaren begonnen op te spelen", zegt Otten.



De dames kunnen rekenen op verzorging na het lopen. "We hebben een masseur mee, dus die verwend ons. En we hebben iemand mee die voor ons kookt. Dus het kan niet beter", lacht Otten.



Ingeloot

Het groepje van vier heeft zich eigenlijk gericht op de Vierdaagse van volgend jaar. "We zijn in november gaan wandelen, voor de gezelligheid. Eerst met z'n tweeën en tijdens het wandelen zeiden we: 'Het is ook wel eens leuk om aan de Vierdaagse mee te doen.' Zo gezegd, zo gedaan. We wilden eerst oefenen voor de editie van volgend jaar, maar hebben ons op tijd aangemeld. De kans dat je wordt ingeloot is dan groter. Maar we zijn dit jaar al ingeloot, in training geweest en nu staan we hier."



De vrouwen zijn sportief aangelegd. "We doen verschillende sporten. We zijn wat dat betreft wel getraind. Wandelen is wel anders, maar je voert het langzamerhand op. Je loopt niet van de ene op de andere dag 40 kilometer, dat moet je opbouwen."



Via Gladiola

Er zijn nog 39.719 deelnemers over voor de wandeltocht van vandaag over de heuvels rond Groesbeek. Het blijft in het gebied het Rijk van Nijmegen halfbewolkt. In de middag wordt het ongeveer 25 graden. Het jaarlijkse wandelevenement duurt tot en met morgen en finisht dan traditioneel op de Via Gladiola in de Nijmeegse binnenstad.