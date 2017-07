Aflevering 4: Jacques d'Ancona

Loes en Jacques in Toer de Loes

Jacques d'Ancona stapt in deze aflevering in de gele kever van Loes. De meeste avonden brengt hij door in het theater om er een recensie over te schrijven. Ook na een voorstelling in Amsterdam rijdt hij het liefst naar huis, naar het Drentse Paterswolde. Het hoge noorden? 'Zeur niet! We zijn toch niet in de USA.' Dit jaar wordt Jacques tachtig jaar. Hij blijft fulltime werken en reist het hele land door. Wat vindt hij er nog steeds zo leuk aan?





Favoriete muziek

Jacques stelde een lijst samen met zijn favoriete nummers. Onderweg luistert hij samen met Loes naar de liedjes en vertelt wat deze muziek voor hem betekent.









Foto’s

Blader door het fotoalbum voor een kijkje achter de schermen.

Jacques stelde een lijst samen met zijn favoriete nummers. Onderweg luistert hij samen met Loes naar de liedjes en vertelt wat deze muziek voor hem betekent.Blader door het fotoalbum voor een kijkje achter de schermen.