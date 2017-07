Bliksem slaat in bij tankstation aan A32 bij Meppel

MEPPEL/STEENWIJK - Bij een tankstation aan de A32 tussen Meppel en Steenwijk is tijdens een onweersbui afgelopen nacht de bliksem ingeslagen.

Daardoor kan er volgens RTV Oost op dit moment niet getankt worden. Het afrekenen van producten uit de tankshop kan alleen met contant geld.Hoe lang dat nog duurt, is onduidelijk. De verwachting is wel dat de problemen voor de middag verholpen zijn.Vanaf de tweede helft van gistermiddag heeft het op verschillende plekken in ons land flink geregend en geonweerd. Volgens RTV Drenthe-weer Roland van der Zwaag is er vandaag overdag opnieuw kans op onweer met hagel en harde wind.