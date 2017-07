Aflevering 5: Annabelle Birnie

Annabelle Birnie is te gast bij Toer de Loes

Met pijn in het hart nam Annabelle Birnie in mei afscheid als directeur van het Drents Museum. In deze aflevering keert ze even terug naar Drenthe om met Loes in de gele kever rond te toeren. Ze is nu directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en verhuisde daarom (terug) naar Amsterdam. Mist ze Drenthe? En wat was het hoogtepunt van 4,5 jaar Drents Museum? [iframe:https://www.rtvdrenthe.eu/player.php?type=file&site=rtvdrenthe&file=loes20170728-hhuitz.mp4&bg=loes_2017_hd_serie.jpg]

Favoriete muziek

Annabelle stelde een lijst samen met haar favoriete nummers. Onderweg luistert ze samen met Loes naar de liedjes en vertelt wat deze muziek voor haar betekent.





Foto's

