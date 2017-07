Stelling: Ik heb het te druk voor vrijwilligerswerk

ASSEN - Het bestuur van voetbalvereniging Actief uit Eelde is opgestapt. Het bestuur was de laatste maanden uitgedund. De vier vrijwilligers in het bestuur van de club van ruim zevenhonderd leden hebben te weinig tijd om alles op te pakken.

Niet alleen voetbalclubs varen voornamelijk op het werk van vrijwilligers, ook bijvoorbeeld het Rode Kruis moet het van vrijwilligerswerk hebben.De organisatie heeft ruim duizend extra EHBO'ers nodig om bij verschillende evenementen bezoekers te assisteren. De snelle groei van onder andere festivals maakt dat de organisatie niet voldoende vrijwilligers heeft. De hulporganisatie start in het najaar een campagne om meer vrijwilligers te werven.SportDrenthe geeft sinds vier jaar een cursus om (sport)verenigingen aan meer vrijwilligers te helpen en met succes: "Een veel gehoord excuus van mensen die geen vrijwilligerswerk willen doen, is dat ze geen tijd hebben. Van alle sportverenigingen die zich bij ons aanmelden voor de cursus haalt 95 procent het verwachtte aantal vrijwilligers", vertelt Anne Prins van SportDrenthe.Hoe zit dat bij u? Heeft u tijd voor vrijwilligerswerk of heeft u het te druk?