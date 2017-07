Plannen voor grote theaterproducties in Herinneringscentrum Kamp Westerbork

HOOGHALEN - Herinneringscentrum Kamp Westerbork in Hooghalen gaat flink vernieuwen. Behalve dat de ingang wordt verplaatst en het museum flink wordt uitgebreid, komt er ook meer ruimte voor locatietheater.

De eerste voorstelling moet in september 2019, bij de aftrap van het jaar waarin Midden-Drenthe culturele gemeente is, worden opgevoerd op het terrein bij de woning van de voormalige kampcommandant . "Het gaat om een grotere productie. We zijn daarvoor in gesprek met theatermaakster Geke Hoogstins."Hoogstins uit Eext is bekend van grote theaterproducties als Terugkeer naar Gaia in haar achtertuin in Eext en Onderweg naar Later . Die laatste voorstelling werd vorig jaar in het oude dierenpark in Emmen opgevoerd. Hoogstins maakt producties die bestaan uit toneel, dans en muziek. "Dat gaat bij ons ook gebeuren", aldus Mulder.Hij vergelijkt het met de populaire voorstelling Het Pauperparadijs in Veenhuizen. "Toen we de glazen overkapping over de commandantswoning bouwden, leek toneel ons al een mooie invulling. We hebben vorig jaar de voorstelling Adres Onbekend gehad onder de overkapping, maar in de toekomst kan ook de tuin worden gebruikt. Daar is ook ruimte voor grote tribunes, zoals in Veenhuizen."Behalve dat er in de toekomst vaker theater gemaakt zal worden, wordt het museum uitgebreid omdat het momenteel vaak niet groot genoeg is voor de groepen, zoals schoolklassen, die het herinneringscentrum bezoeken.Verder wil Mulder meer barakken terugbouwen op het kampterrein. "Ik noem geen aantallen, want we doen het alleen als we delen van originele barakken beschikbaar komen. Ook geven we belangrijke barakken weer als silhouetten. Daarvan worden de contouren weergegeven", legt Mulder uit.En dan is er nog de ingang van het voormalige kampterrein, die een paar honderd meter wordt verplaatst. "Hij komt terug op de originele plek, waar ook het kamphuisje met slagboom stond. Die plek is dichterbij het herinneringscentrum dan waar de entree nu is", legt Mulder uit.Momenteel worden bezoekers vanaf het herinneringscentrum met de bus naar het kampterrein gebracht. "Ze stappen dan uit op het terrein zelf. Dat gaat straks anders. Bezoekers gaan niet meer met de bus. Ze lopen via een pad, dat wordt aangepast, zodat het meer lijkt op dat van vroeger, naar het terrein. Dan staan bezoekers niet meer pats-boem op het terrein, maar hebben ze even de tijd om rustig te lopen en zich te realiseren waar ze terechtkomen."Ook wordt fietsen op het terrein verboden. Voor mindervaliden worden elektrische wagentjes ingezet.