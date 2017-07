Emmen wil soepel omgaan met regels rond carbidschieten

EMMEN - Het moet veilig en met gezond verstand, maar het knallen met carbid moet vooral toch mogelijk blijven, vindt de gemeente Emmen. Daarom wil het college van B en W de regels nog eens tegen het licht houden.

Burgemeester Eric van Oosterhout vindt het knallen met carbid rond de jaarwisseling een waardevolle traditie. “In hoofdlijnen gaat het heel goed. We gaan de veiligheidscampagne nog eens extra onder de aandacht brengen. Maar daarnaast willen we vooral het gezonde verstand leidend laten zijn.”Dat betekent dat de regel dat er binnen een straal van 300 meter rond dieren niet geknald mag worden gaat verdwijnen, als het aan het college ligt. “Een boerenzoon snapt echt wel dat je niet op vijf meter van de koeienstal moet gaan knallen”, aldus Van Oosterhout.De regel dat er minimaal 50 meter vanaf bebouwing gebleven moet worden, blijft wel. “Maar we kijken echt niet op een meter”, aldus de burgemeester. “Als je 52 rijdt in de bebouwde kom, dan overkomt je ook niks.”Voor twee specifieke knelpunten gaat de burgemeester zelf de boer op. Hij heeft al een gesprek gehad met de uitbaters van café De Spot in Erica. Daar ontstond commotie toen er niet op de vaste plek voor het café geknald mocht worden. De uitbaters mogen nu zelf een plan van aanpak voorleggen.Ook gaat Van Oosterhout in gesprek met inwoners van Noordbarge. Al speelt daar volgens hem meer dan alleen overlast die wordt ervaren van carbid. Inwoner Jan de Vries stapte daarover al meerdere keren naar de bestuursrechter . Hij heeft ook moeite met andere evenementen die geluidsoverlast zouden veroorzaken.In september neemt de gemeenteraad een besluit over de regels rond carbidschieten.