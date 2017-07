Twee mannnen uit Assen met vierhonderd joints aangehouden

In een tas in de auto van de mannen zaten honderden joints (foto: archief RTV Drenthe)

GRONINGEN - Twee mannen van 26 en 29 jaar uit Assen zijn gisteravond laat opgepakt in Groningen. In hun auto vond de politie vierhonderd joints en ruim 270 zakjes met henneptoppen.

Politieagenten zagen de mannen rijden op de Eeldersingel in Groningen. Ze gaven een stopteken om de auto te kunnen controleren. Dat gebeurde op de Coehoornsingel. De softdrugs zaten in een grote tas.



Beide mannen zijn aangehouden en zitten vast in het cellencomplex in Groningen. Vandaag worden ze verhoord. De drugs zijn in beslag genomen.