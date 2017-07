Garagebrand bij huis in Gieten

Rook uit de garage (foto: Van Oost Media) Het vuur was vrij vlot onder controle (foto: Van Oost Media)

GIETEN - Bij een huis aan de Bonnerhoek in Gieten brak vanochtend brand uit in de garage.

Volgens een buurman was de tienerzoon van de bewoners alleen thuis toen de brand uitbrak. Hij was in de garage bezig met oud papier. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.



De jongen belde zelf de brandweer. Die kon het vuur snel blussen. De jongen kwam met de schrik vrij.