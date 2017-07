Wijk van de Toekomst in Gieten: 'Mensen moeten hier langer kunnen wonen'

Animatie van woning in de Wijk van de Toekomst (afbeelding: Woningstichting De Volmacht)

GIETEN - In Gieten is het project Wijk van de Toekomst van start gegaan. Het project moet duidelijk maken of het mogelijk is om driehonderd koop- en huurwoningen levensloopbestendig en tegelijk energieneutraal te maken.

De wijk, vlakbij het centrum aan de Brummelkamp, wordt bewoond door vooral oudere mensen. "De Wijk van de Toekomst klinkt als iets futuristisch. Maar eigenlijk is dat niet zo. We staan ook gewoon in de wijk van nu. We willen vooral dat in de nabije toekomst mensen hier langer kunnen wonen, dan nu het geval is. Vandaar de naam", zegt projectleider Martin Waslander.



Zorg en wonen

Er staan driehonderd woningen in de Wijk van de Toekomst. Seniorenwoningen uit de jaren '60, gezinswoningen uit de jaren '60 en wat nieuwere huizen uit de jaren '80. "De mensen die hier wonen zijn over het algemeen wat ouder. Het aantal ouderen neemt toe. De zorg verandert, dus willen we graag dat de zorg en het blijven wonen in de woningen mogelijk blijft. Het leuke aan de Wijk van de Toekomst is dat we die veranderende zorg willen combineren met het verduurzamen van de woningen. Dat vinden we horen bij de Wijk van de Toekomst."



Gasloos

De huizen in de wijk blijven volgens Waslander betaalbaarder. "Als je energie kunt besparen, dan wordt het betaalbaarder. Van de andere kant: als wij gasloze woningen maken, is het veel veiliger. Ouderen die beginnen te dementeren kun je langer thuis blijven wonen Dan is het voor de buren fijn dat ze weten dat zo iemand in een gasloze woning woont."



Klaar voor

De familie Vedder is een van de oudere families in de woonwijk. Ze hebben nog geen idee dat ze middenin de Wijk van de Toekomst wonen. "Ik wist eigenlijk niet. Wij zijn er wel helemaal klaar voor. We zijn helemaal in de mode, met nieuwe kozijnen, zonnepanelen en de gasafsluiting die is afgesloten. Er zitten bredere deuren in en het is gelijkvloers."