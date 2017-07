Medewerker entertainment m/v

Zingen, dansen en entertainen

Als medewerker entertainment maak je deel uit van een professioneel entertainmentteam. Je laat gasten genieten van een wervelende show met zang en dans en je speelt een rol in het uitbeelden van diverse karakters. Je levert hierdoor een belangrijke bijdrage aan de vakantiebeleving van de gasten.



Je werkt binnen uitgewerkte en omschreven fantasie-concepten, welke gericht zijn op zowel kinderen als volwassenen. Je beeldt rollen uit, die vooraf duidelijk beschreven zijn. Je schminkt jezelf volgens het grimplan voor jouw karakter.



Je bent een echte entertainer. Een collega die graag in teamverband werkt en telkens weer een spektakel van je optreden weet te maken. Je bent vlot en dynamisch in je contact met gasten en je bent een teamplayer pur sang.



- Je beschikt over goede acteerkwaliteiten;

- Je kunt zingen en dansen (een auditie is een onderdeel van de sollicitatieprocedure);

- Je voelt het publiek goed aan en weet hier op in te spelen;

- Je bent bereid om regelmatig op avonden te werken;

- Je hebt goede kennis van de Engelse- en Duitse taal;

- Je hebt affiniteit met kinderen.



Wat bieden wij?



Een zeer afwisselende baan voor 5-20 uur per week in een informele cultuur, waarbij je je kunt ontplooien binnen een dynamische en internationale omgeving



- Een salaris conform cao recreatie;

- Een dynamische internationale werkomgeving met flexibele werktijden;

- Gratis gebruik van de meeste faciliteiten op het park.



Werklocatie: Dalen



Interesse? Stuur een mail met motivatie en cv naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl