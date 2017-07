Werkstraf voor schop tegen hoofd tijdens TT-nacht

ASSEN - De 24-jarige Assenaar die tijdens de TT-nacht vorig jaar een andere man tegen het hoofd schopte, is veroordeeld tot 180 uur werkstaf. Daarbij heeft de rechtbank in Assen hem ook drie maanden voorwaardelijke celstraf opgelegd.

Het Openbaar Ministerie had anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk geëist voor poging tot doodslag De rechtbank vindt dat niet bewezen, omdat onduidelijk is hoe hard de man heeft geschopt en waar hij het slachtoffer precies heeft geraakt. De rechtbank vindt poging zware mishandeling wel bewijsbaar. Ze vindt een onvoorwaardelijke celstraf te zwaar, omdat de man nog jong is en verder geen problemen heeft.Het geweld vond in de nacht van 26 juni plaats bij een pinautomaat aan het Koopmansplein. Het slachtoffer was een 22-jarige Noord-Hollander, die ruzie kreeg met de Assenaar over voordringen bij de geldautomaat. De man kreeg eerst klappen en toen hij op de grond lag een trap tegen zijn hoofd.De Noord-Hollander liep een hersenschudding en een gekneusde neus op. Een dag later ging hij naar de politie. Via het tv-programma Opsporing Verzocht werd de Assenaar gevonden. Familie en vrienden herkenden hem op camerabeelden. Hij stapte uiteindelijk zelf naar de politie. Hij moet het slachtoffer een schadevergoeding van 600 euro betalen.