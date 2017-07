Emmen stopt met collectieve zorgverzekering voor minima

De belangstelling voor de collectieve zorgverzekering nam af (foto: ANP Xtra/Roel Visser)

EMMEN - Mensen met een laag inkomen in Emmen kunnen vanaf volgend jaar geen gebruik meer maken van de collectieve zorgverzekering van de gemeente. Er komt wel een alternatief: een speciale poliswijzer die de verzekerde een goedkope polis op maat moet bieden.

Volgens wethouder Jan Bos neemt de belangstelling voor de collectieve zorgverzekering de laatste jaren nogal af. Dat heeft weer tot gevolg dat de korting die de verzekeraars bieden onder druk staat. Daarom wil Emmen met de regeling wil stoppen.



Niet duurder uit

Toch verwacht Bos niet dat minima nu duurder uit zullen zijn. "Als mensen een verzekering vinden die beter aansluit bij hun persoonlijke behoefte en niet dubbel verzekerd zijn voor sommige zaken, dan denk ik zelf dat ze goedkoper uit zijn."



De gemeente laat nu een speciale poliswijzer ontwikkelen. Door via een website vragen te beantwoorden komt er een passende offerte uit. "We snappen heel goed dat dit voor sommige mensen lastig kan zijn. We gaan dan ook organiseren dat mensen die dat willen, hier hulp bij krijgen."