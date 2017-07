Peter van der Vlag keert terug bij FC Emmen

Peter van der Vlag in zijn eerste periode bij FC Emmen tijdens de keeperstraining

VOETBAL - Peter van der Vlag keert terug bij FC Emmen. Drie jaar nadat hij de overstap maakte naar FC Groningen keert de geboren Fries terug in de JENS-vesting. Dat doet de inmiddels 39-jarige Van der Vlag als reservekeeper.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

FC Emmen zocht, naast eerste keeper Dennis Telgenkamp en talent Kjell Scherpen, nog een ervaren doelman. "Mocht één van de beide keepers uitvallen, dan is het toch wat krap. We wilden daarom een keeper toevoegen die een coachende rol voor de andere keepers en het elftal op zich zou nemen, maar mocht het nodig zijn er meteen staat. Dat Peter voldoet aan deze vereisten staat buiten kijf. Wij gaan het seizoen starten met een fantastisch keeperstrio waar wij veel vertrouwen in hebben", aldus technisch manager Jan Korte.



Van der Vlag, die uitkwam voor Cambuur, Veendam, Go Ahead Eagles, Emmen en FC Groningen, had eigenlijk zijn ja-woord al had gegeven aan Be Quick 1887. Maar voor een stap terug vond hij het eigenlijk nog te vroeg. "Overal zijn ploegen druk met de voorbereiding, en ik kreeg het gevoel dat ik daar gewoon bij moest zijn. Bij FC Emmen heb ik een fantastische tijd gehad en ik wist dat ze nog zochten naar een extra doelverdediger. Toen de contacten gelegd waren kwam al snel de vraag of we niet iets voor elkaar konden gaan betekenen. Het antwoord luidt: ja, dit gaan we doen."