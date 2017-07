Protestactie om meester Bas terug te krijgen op De Schuthoek in Zuidlaarderveen

ZUIDLAARDERVEEN - Ondanks dat basisschool De Schuthoek in Zuidlaarderveen open mag blijven, is er een hoop onrust. Ouders zijn boos omdat meester Bas niet terugkeert op de school, maar naar een andere basisschool gaat.

Aan het begin van het schooljaar is besloten om De Schuthoek te sluiten, omdat er te weinig leerlingen waren. De geschillencommissie heeft dat besluit teruggedraaid en gezegd dat de school open moest blijven Daarna kwam het bericht dat de basisschool in Kiel-Windeweer moest sluiten en is besloten de handen ineen te slaan. De kinderen van Kiel-Windeweer zouden in Zuidlaarderveen naar school gaan, waardoor er een grote school zou ontstaan met veertig leerlingen. Uiteindelijk zijn er 29 kinderen aangemeld.Voor de leraren van de school in Zuidlaarderveen was door Stichting Baasis, waar De Schuthoek onder valt, inmiddels een andere werkplek gezocht. Meester Bas zou op een andere basisschool gaan werken. Nu De Schuthoek toch open blijft, wil hij terug. Maar dat kan niet meer. En dat is tegen het zere been van meester Bas Schrage en de ouders.Boze ouders zijn daarom een handtekeningenactie begonnen en hebben spandoeken opgehangen bij de school. "Ik begrijp dat ze boos zijn en ik begrijp hun emotie, maar ik handel in het belang van de kinderen", legt directrice Suzanne de Wit van de school uit.Van de 29 leerlingen die zijn aangemeld, komt de helft uit Zuidlaarderveen en de andere helft uit Kiel-Windeweer. De groepen 1 tot en met 4 krijgen een leerkracht die al op de school in Zuidlaarderveen werkte. De groepen 6 tot en met 8 krijgen twee parttimejuffen van de school in Kiel-Windeweer."Omdat de kinderen elkaar niet kennen en de leerlingen uit Kiel-Windeweer naar een nieuwe school gaan, heb ik besloten om de juffen van Kiel-Windeweer op die groep te zetten", vertelt de Wit. "De ouders uit Kiel-Windeweer zijn daar erg blij mee. En ik, en Stichting Baasis, vinden dit ook de beste oplossing voor de kinderen."Dat houdt in dat voor meester Bas geen plaats meer is op de school en dat hij terecht kan op de school waar hij in eerste instantie naar toe zou gaan. De leerkracht wil dat niet, maar hoe dat opgelost wordt, is volgens directrice de Wit een interne kwestie.