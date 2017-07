Stidalschool Dalerveen gaat het helemaal anders doen

De Stidalschool gaat het onderwijs moderniseren. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe Roely Rijkens van de Stidalschool op het toekomstige leerplein. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe

DALERVEEN - Geen vaste groepen meer, meer individueel onderwijs en meer eigen verantwoordelijkheid. Op de Stidalschool in Dalerveen gaan ze het na de vakantie helemaal anders doen. De leerkrachten hebben er zin in. "Het is voor iedereen beter."

Geschreven door Steven Stegen

Plaatsvervangend teamleider Roely Rijkens van de kleine dorpsschool begint helemaal te stralen als ze over het nieuwe onderwijssysteem vertelt. "We gaan een leerplein maken, waar de kinderen zelfstandig onder toezicht aan het werk kunnen. Ook komen er een apart taal- en rekenlokaal."



De sleutelwoorden in het nieuwe systeem zijn zelfstandig, samenwerken en verantwoordelijkheid. "We geloven echt in deze aanpak, waar we al een tijdje mee aan het voorbereiden zijn", zegt Rijkens.



Meer vrijheid

"De leerlingen krijgen meer vrijheid, maar daardoor komt er ook meer ruimte om meer inhoudelijke begeleiding te geven. In het taallokaal zitten bijvoorbeeld minder kinderen, omdat de rest op dat moment zelfstandig bezig is op het leerplein. De leerkracht kan dan meer begeleiding bieden. Ook kunnen leerkrachten meer specialiseren."



De leerlingen van de Stidalschool krijgen allemaal een eigen laptop. Ook komen er op het leerplein speciale techniekkasten, zodat kinderen ook iets met hun handen kunnen doen.