OM eist negen jaar cel voor poging tot moord

ASSEN - Tegen een 26-jarige man uit Assen is vandaag negen jaar cel geëist voor poging tot moord.

De man bemoeide zich in maart dit jaar met een ruzie tussen meerdere mensen in een huis aan de Havikstraat in Assen. Hij stormde met een mes achter het drietal aan en maakte daarbij hakkende bewegingen met het mes.Uiteindelijk stak hij een 27-jarige Assenaar twee keer in de bovenarm. Het slachtoffer probeerde te vluchten in een auto. Toen de man in de auto dook, stak de verdachte hem vol in de rug.Het slachtoffer hield er een geperforeerde nier en maag aan over en is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is daar gereanimeerd.De verdachte kampt waarschijnlijk met persoonlijkheidsstoornissen. Maar hij wil niet aan onderzoek meewerken en dus kan dit niet officieel worden vastgesteld.Het OM wil dat de verdachte ook een schadevergoeding van 20.000 euro betaalt.