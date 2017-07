Mannen verdacht van bezit honderden gestolen horloges

De rechtbank behandelt de zaak later inhoudelijk (foto: archief RTV Drenthe

ASSEN/RODEN - Een 19-jarige man uit Roden en een 22-jarige Groninger worden verdacht van heling van onder meer honderden gestolen horloges, dat bleek vanochtend in de rechtbank in Assen.

Politieagenten kwamen de twee op het spoor toen ze een gestolen tv met geluidsinstallatie op Marktplaats aanboden. Toen de eigenaar ontdekte dat zijn spullen op Marktplaats stonden, besloten agenten zich voor te doen als potentiële kopers om met de aanbieders van de gestolen spullen in contact te komen.



Gestolen spullen

De mannen trapten in de zogenoemde pseudo-koop. De politie doorzocht hun huizen en vond heel veel gestolen spullen, waaronder honderden horloges, die gestolen waren bij een handelaar. Andere spullen waren tussen juli 2014 en februari vorig jaar buitgemaakt bij inbraken in Roden, Groningen en Appingedam.



Marktplaats

Ook viel het de politie op dat vanuit het huis van de man in Roden veel spullen op Marktplaats werden gezet. Op een vraag van de rechter of de mannen zelf een handeltje wilden beginnen, hield de man uit Roden de kaken stijf op elkaar. De Groninger was niet bij de rechtszaak. Toen de officier van justitie de Rodenaar uitlegde dat dit in zijn nadeel kon werken, besloot hij dat hij alsnog een verklaring wil afleggen.



Rechtszaak uitgesteld

Dat gaat hij doen bij de rechter-commissaris. Die gaat ook de andere verdachte nog horen. Daarom werd de rechtszaak vandaag niet inhoudelijk behandeld.