Ensing knap 13e in eerste etappe La Course

Janneke Ensing (foto: archief RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Janneke Ensing uit Gieten werd vandaag 13e in de eerste etappe van La Course, de vernieuwde tweedaagse Ronde van Frankrijk voor vrouwen. De winst in de etappe van Briancon naar de top van de Col d'Izoard ging naar Annemiek van Vleuten.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Van Vleuten, winnares van de Giro Rosa (de Ronde van Italië), won de rit met overmacht en bleef de Britse Elizabeth Deignan en de Italiaanse Elisa Longo Borghini voor. Deignan gaf 43 seconden toe en Longo Borghini 1 minuut en 23 seconden.



Ensing finishte als tweede Nederlandse op plek 13. De Drentse gaf 3 minuten en 38 seconden toe op Van Vleuten.



Zaterdag is de tweede etappe in La Course, met dus de eerste twintig rensters in de eindstand van de eerste etappe. Die tweede etappe is een achtervolgingstijdrit. Van Vleuten mag als eerste vertrekken en de overige rensters starten op dezelfde achterstand als die ze hadden op donderdag.