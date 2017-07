Ex-KNIL-soldaten eisen wachtgeld op

Duizenden KNIL-militairen kwamen begin jaren vijftig naar Nederland (foto: archief RTV Drenthe)

HOOGHALEN - Weduwen en rechthebbenden van voormalige KNIL-soldaten bereiden een terugbetalingsclaim voor van het wachtgeld dat zij sinds 1950 tegoed zouden hebben.

Het inschepingsbevel voor de KNIL-militairen is volgens hen nooit ingetrokken en daarom heeft de Nederlandse overheid de verplichting het achterstallige wachtgeld in de vorm van een pensioen uit te keren.



Dat maakte woordvoerder Leo Reawaruw bekend op een bijeenkomst van de groep 'Molukkers bij de krijgsmacht' in Arnhem. Circa tweehonderd rechthebbenden eisen volgens Reawaruw hun wachtgeld op.



In de jaren vijftig kwamen zo'n 5.000 KNIL-militairen op dienstbevel naar Nederland, voor een periode van zes maanden. Velen kwamen in Kamp Schattenberg te wonen, het voormalige Kamp Westerbork.