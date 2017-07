Dode bij botsing tussen vrachtwagen en auto op N48

BALKBRUG - Bij een ongeluk op de N48 bij Balkbrug is vanmiddag een automobilist om het leven gekomen.

De auto kwam in botsing met een vrachtwagen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. De N48 bij Balkbrug was in beide richtingen afgesloten. Het verkeer werd omgeleid.Vorige week donderdag gebeurde op ongeveer dezelfde plek ook een ongeluk tussen een vrachtwagen en een auto.