FC Emmen laat Mateusz Szela terugkeren naar Polen

VOETBAL - Talent heeft hij zeker, maar voor een contract bij FC Emmen is het nog te vroeg en daarom keert de Poolse middenvelder Mateusz Szela terug naar Polen.

Het 17-jarige talent, die op voorspraak van oud-Veendam en Heerenveen-speler Arek Radomski naar Emmen kwam, was de afgelopen weken op proef bij de Drentse club."Dat Szela potentie heeft is duidelijk, maar voor een contract is het nog te vroeg. Hij is niet een directe versterking voor de hoofdmacht", aldus Emmen-trainer Dick Lukkien. "Bovendien hebben we geen beloftenelftal waarin hij wekelijks zou kunnen groeien. Daarom is het beter dat hij terugkeert naar Polen, maar we houden hem zeker in het vizier."