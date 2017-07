Bibliotheek keert terug in Aalden, maar wel in uitgeklede vorm

AALDEN - Iets meer dan twee jaar na de sluiting gaat de bibliotheek in Aalden weer open. Op 16 oktober heropent de leeszaal, maar wel met minder boeken en in een kleinere ruimte.

In augustus 2015 sloot de bibliotheek vanwege bezuinigingen. Maar de gemeenteraad van Coevorden heeft besloten om geplande bezuinigingen te verzachten. De bieb in Aalden kan daardoor in afgeslankte vorm terugkeren in multifunctioneel centrum De Aelder Meent.Er is meer goed nieuws, want Aalden krijgt van de provincie en de gemeente Coevorden een totaalbedrag van 62.000 euro uit het fonds Vitaal Platteland. Dat maakt het mogelijk om een projectleider aan te stellen voor het multifunctioneel centrum.Volgens voorzitter Hans Terbach van Dorpsbelangen Aalden is dat prachtig nieuws. "Deze projectleider kan nu echt aan het werk en de mogelijkheden verkennen voor de verdere invulling van de Aelder Meent." Terbach is daar erg optimistisch over. "Er liggen al meerdere concrete plannen. De Aelder Meent wordt echt weer het kloppende hart van het dorp."