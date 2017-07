Tien ondernemers in de race voor Drentse Onderneming van het Jaar

Tien genomineerden zijn bekend (foto: Drentse Onderneming van het Jaar)

ASSEN - De tien genomineerden voor de prijs van Drentse Onderneming van het Jaar 2017 zijn bekend.

De kandidaten werden uit 122 inzendingen door een jury gekozen.



De genomineerden

De tien bedrijven die strijden om de titel zijn: Bouwprodukten Zomer (Tynaarlo), Complies (Tynaarlo), Drentea (Emmen), IMDS (Roden), Pandriks Bake Off (Meppel), Resato (Assen), Team6 Game Studios (Assen), TerraCarta (Hoogeveen), Van Spijker Infrabouw (Meppel) en Waterking (Tynaarlo).



Het gaat om verschillende soorten bedrijven, benadrukt juryvoorzitter Eric Zwart van Rabobank Assen Noord Drenthe. “Vorig jaar hadden we al een prachtige mix van bedrijven, maar dit jaar zien we weer een heel ander palet. Dat benadrukt maar weer eens hoe ongelooflijk divers Drenthe is als het gaat om ondernemingen en bedrijfsactiviteiten."



Finale

In de finale zijn drie plekken beschikbaar. Tijdens een speciale bijeenkomst in oktober strijden de bedrijven voor een plek in de finale. Ze presenteren zichzelf dan aan de jury en vertellen waarom zij een plek in de finale verdienen.



Bij de drie finalisten neemt de jury een kijkje. De finale is op 16 november in theater De Nieuwe Kolk in Assen.