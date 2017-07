Omwonenden ongerust over landschapswal bij Eext

EEXT - De aanleg van een landschapswal langs de N33 tussen Eext en Gieten veroorzaakt onrust bij omwonenden. Ze maken zich zorgen over de grond die wordt opgebracht.

Opdrachtgever Landgoed Heidehof organiseert daarom een informatiebijeenkomst, in september.De landschapswal bij Eext hoort bij een groter project om een natuurgebied aan te leggen bij het landgoed. Door de verdubbeling van de N33 bij Eext heeft Rijkswaterstaat diverse bomen moeten kappen. Ter compensatie worden nu nieuwe bomen geplant en wordt met de uitbreiding van het landgoed een stukje natuur terug gegeven.De extra grond valt onder landgoed Heidehof, waar ook natuurbegraafplaats Hillig Meer bij hoort. Hillig Meer is met 33 hectare grond de grootste natuurbegraafplaats van Nederland.De landschapswal wordt aangelegd met het overschot aan zand van verschillende bouwlocaties uit Groningen en Drenthe. Zo komt er vooral veel grond vrij bij de aanleg van de tunnel bij de Helperzoom in Groningen. Die grond wordt gebruikt in Eext voor de landschapswal.In twintig procent van die grond mag wat puin zitten. Dat is wettelijk toegestaan en wordt gecontroleerd door de RUD (Drentse milieuhandhaving).Omdat de wal bij Eext naast een natuurgebied ligt, zijn de eigenaren hier wat strenger. Zij besloten dat er maar tien procent 'bodemvreemd materiaal' tussen het grond mag zitten. Dat betekent dat er af en toe wat plastic, bouwhout en glas in kan zitten. "Dat is heel normaal, dat zit in heel veel landschapswallen en er is verder geen gevaar of iets dergelijks", zegt Marc Hesp van het landgoed waar de wal wordt gebouwd.Maar omwonenden die de proef op de som namen, troffen ook wat porselein en batterijen aan. "Dat is natuurlijk niet de bedoeling, al is het niet gevaarlijk hoor", zegt aannemer Lex Gruppen.Volgens hem ligt de oorzaak bij een bouwput in Delfzijl waar een klein deel van het zand vandaan komt. "De grond die daar vandaan komt, komt vrij omdat de dijk verbreed wordt", zegt Gruppen. "Alleen blijkt nu dat daar vroeger een kleine afvalstortplaats onder zat. Het meeste hebben we eruit weten te filteren en maar een heel klein deel van het zand dat we gebruiken komt uit Delfzijl", zegt de aannemer.Landgoed Heidehof heeft deze besloten alsnog de buurt te informeren over de aanleg van de wal en met name over de grond die ervoor wordt gebruikt. "We hechten aan een goede relatie met de buurt. We leggen graag uit wat hier gebeurt en dat er geen reden is voor ongerustheid", zegt Hesp."Ik begrijp dat onze buren snel de link leggen met de natuurbegraafplaats die aan zeer strenge regels is gebonden. Juist om die reden zijn we extra zorgvuldig te werk gegaan. Nu er toch nog vragen komen, hebben we besloten om een informatieavond te houden." Die is op 6 september.