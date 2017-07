Gemeente sluit opnieuw huis in Emmen na overlast

EMMEN - Een huis aan de Weerdingerstraat in Emmen is door de gemeente gesloten vanwege veelvuldige klachten over overlast.

De bewoner was binnen in huis aan het koken boven een op hout gestookt vuur. Het incident is volgens de gemeente 'de druppel'. Eerder waren er al klachten over drugs, lawaai en nachtelijk bezoek.De bewoner is verward, laat de gemeente weten. Hij is opgevangen en ergens anders ondergebracht. Voor hoe lang het huis gesloten wordt, is nog onbekend.Gisteren sloot de gemeente nog een huis aan de Vleerackers in Emmen, ook vanwege aanhoudende overlast.