Hoogeveense krijgt geen toestemming voor adoptie 10-jarige jongen

De Raad van State doet over zes weken uitspraak (foto: ANP)

DEN HAAG/HOOGEVEEN - Een 33-jarige vrouw uit Hoogeveen krijgt geen toestemming voor de adoptie van een inmiddels 10-jarige jongen uit Sri Lanka.

De vrouw stapte daarom vandaag voor de tweede keer naar de Raad van State.



Vervalste adoptiepapieren

Het ministerie van Veiligheid en Justitie vindt dat er te veel risico's aan de adoptie zitten. Zo werd de vrouw tien jaar geleden ervan verdacht dat ze de jongen illegaal naar Nederland wilde halen. Haar toenmalige partner vervalste de adoptiepapieren. Hij werd hiervoor veroordeeld. De vrouw werd vrijgesproken.



Valse geboorteakte

Daarnaast heeft de Hoogeveense in 2014 met een valse geboorteakte een Nederlands paspoort aangevraagd bij de ambassade op Sri Lanka. De vrouw zegt dat het paspoort voor een inschrijving op een privéschool was. Het ministerie gelooft dit niet en denkt dat ze de jongen naar Nederland wilde smokkelen.



Volgens het ministerie heeft zij zich hiermee van een slechte kant laten zien. Ook verwijt het ministerie de vrouw dat ze in de afgelopen tien jaar drie relaties heeft gehad. Dat zijn privézaken vindt de vrouw.



Positief advies

Ook wil de vrouw dat er wordt gekeken naar het positieve advies van de Kinderbescherming voor de adoptie. De jongen zit op dit moment in een kindertehuis in Sri Lanka.



De Raad van State doet over zes weken uitspraak.