Bewoners Ter Borch naar Raad van State voor verkeersmaatregelen Borchsingel

DEN HAAG/EELDERWOLDE - Bewoners van de wijk Ter Borch in Eelderwolde willen via de Raad van State verkeersmaatregelen afdwingen voor de drukke Borchsingel.

De bewoners willen meer zebra's, bloembakken, verkeersborden en veiligheidsstroken.De gemeente beloofde om maatregelen te nemen als de Borchsingel te druk zou worden, maar schrapte die maatregel al snel toen bleek dat het op sommige momenten al te druk was. De weg is de enige doorgaande route voor autoverkeer en vooral 's ochtends is het druk.De Raad van State stelde eerder al een bemiddelingstraject voor tussen de gemeente Tynaarlo en inwoners van de wijk. Hier voelde de gemeente alleen niets voor De uitspraak is over zes weken.