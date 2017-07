Bergbeklimmers uit Drenthe bijna aan de top

WILHELMINAOORD - Zes bergsporters uit Drenthe en Groningen zitten midden in de beklimming van de Peak Lenin, op de grens van Kirgizië en Tadzjikistan.

Het zestal wil bergsporten in een positief daglicht zetten en maakt daarom een film."We zitten nu op 5400 meter. Overmorgen denken we de top te kunnen bereiken", vertelt Hans Nieuwendijk uit Wilhelminaoord. "Zelf ga ik niet mee naar de top. Ik heb veel te veel moeite met de hoogte. Een van de andere deelnemers is inmiddels al terug naar Nederland door problemen met de hoogte." De berg is zo'n zeven kilometer hoog."Op zich gaat het hartstikke goed. We hebben al een aantal dagen redelijk goed weer. Maar met mezelf gaat het dus iets minder goed. Ik heb heel veel hoofdpijn en ik voel me niet zo lekker. Maar aan de andere kant is het hier wel heel erg mooi."De groep bergbeklimmers vindt dat er een negatief imago heerst rondom hun sport en daar willen ze met een film verandering in brengen."De bergsport is vaak in het nieuws als er ongelukken zijn of ruzies. Maar het overgrote deel van de bergsporters haalt juist heel veel plezier uit de sport. Het hoeft helemaal niet naar te zijn", besluit Nieuwendijk.