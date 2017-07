Man uit Smilde krijgt werkstraf voor veroorzaken ernstig ongeluk

ASSEN - Een 29-jarige man uit Smilde is voor het veroorzaken van een ernstig ongeluk in zijn woonplaats veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur.

Daarnaast kreeg hij een voorwaardelijke rijontzegging van negen maanden.De man uit Smilde reed in augustus vorig jaar via de Polakkenbrug de Hoofdweg op. Hij verleende geen voorrang aan een automobiliste, met een botsing tot gevolg. De vrouw in de andere auto liep kneuzingen aan haar ribben en nieren op. De man had drie keer meer drank op dan is toegestaan.De vrouw zat na het ongeluk maandenlang in de ziektewet. De rechtbank vindt dat de man 'zeer onachtzaam en onoplettend' heeft gereden.