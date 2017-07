Verdachte opgepakt voor gewelddadige vechtpartij in Hoogeveen

HOOGEVEEN - De politie heeft een verdachte opgepakt voor een mishandeling eind juni in Hoogeveen.

Bij een vechtpartij aan de Grote Kerkstraat werd toen iemand tegen de grond geslagen en meerdere keren tegen het hoofd geschopt . De politie is de verdachte op het spoor gekomen na het verhoren van meerdere getuigen.Binnenkort moet de verdachte zich voor de rechter verantwoorden, meldt de politie . Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt.