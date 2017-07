In beeld: Oostermoeroptocht in Borger

BORGER - Mooie creaties en vrolijke gezichten vanavond tijdens de optocht van het Oostermoerfeest in Borger.

Verschillende straten en ook bedrijven togen met versierde wagens door het dorp. In totaal waren er ruim twintig wagens.Het feest viel letterlijk wel een beetje in het water door zware regenbuien. Maar toch lieten de deelnemers en het publiek zich niet tegenhouden door een paar regendruppels.Het feest in Borger gaat tot ongeveer half twee vannacht door met een afterparty. Het Oostermoerfeest duurt nog tot en met zondag.