Drenthe geen lelijk eendje meer op het gebied van onderwijs

ASSEN - Drenthe mag dan geen zeer zwakke scholen meer hebben volgens de Onderwijsinspectie, maar de kunst is om dat zo te houden. Dat zegt de Drentse onderwijskoepel PRISMA.

Drenthe was in Nederland het lelijke eendj e als het ging om scholen met onvoldoende kwaliteit. Op de lijst van zwakke en zeer zwakke scholen stonden vijftien onderwijsinstellingen.Deze week werd bekend dat de laatste zeer zwakke school in Drenthe, de Vredeveldschool in Assen , nu een voldoende scoort. Daarmee is de lijst van zeer zwakke scholen leeg. Er zijn nu alleen nog drie zwakke scholen. Daarvan staan er twee in Meppel.En dus kan je volgens voorzitter Paul Moltmaker van PRISMA niet meer spreken over het lelijke eendje. "We hebben sinds 2000 met hulp van provincie en gemeenten flink geïnvesteerd in kwaliteit van het onderwijs. We hebben bij elkaar in de keuken gekeken om te zien of het beter kan. Dat betaalt zich nu uit."Bekijk hier welke scholen in november zwak waren en hoe de situatie nu is:Eén van de nu nog zwakke scholen is de Oosterboerschool in Meppel. Daar wordt hard gewerkt aan verbetering van het onderwijs. In november hopen ze ook het basisarrangement van de Onderwijsinspectie te krijgen. Dat betekent dat de school aan de eisen van de basiskwaliteit voldoet.Volgens Moltmaker van PRISMA is het nu de kunst om te zorgen dat je niet weer op de lijst van zwakke scholen komt. Maar dat is afhankelijk van meerdere factoren. Dat heeft te maken met de leerlingen die je hebt, de resultaten en het onderwijsteam. "Ik denk dat zo langzamerhand het hele land hier kan komen kijken hoe het moet. We hebben de ingrediënten gevonden om de kwaliteit op een goed peil te krijgen."Sinds kort is de wijze van controle van de Onderwijsinspectie veranderd. Tijdens de inspectie wordt naast de resultaten in groep 8 ook gekeken naar hoe scholen bezig zijn om het beste uit de kinderen te halen. En hoe de kwaliteit in de gaten wordt gehouden. Er is meer ruimte voor discussie met de inspecteurs.Maar deze nieuwe werkwijze zou volgens schooldirecteuren er ook voor kunnen zorgen dat scholen alsnog op de lijst van zwakke en zeer zwakke scholen terechtkomen. Zeker als ze zich de afgelopen jaren vooral op het eindresultaat in groep 8 hebben gefocust.