Voetbalvrouwen dicht bij kwartfinale

VOETBAL - De Nederlandse voetbalsters hebben vanavond hun tweede groepswedstrijd op het EK gewonnen. Ze wonnen met 1-0 van Denemarken.

In de twintigste minuut kreeg Nederland een strafschop en scoorde Sherida Spitse het enige doelpunt van de wedstrijd.Vivianne Miedema kreeg een aantal keer de kans om te scoren, maar kon steeds niet lekker bij de bal. Ook stond ze precies in de baan van een schot van Jackie Groenen en voorkwam daarmee onbedoeld de openingstreffer.In de eerste poulewedstrijd tegen Noorwegen won Nederland ook met 1-0. Met zes punten uit twee wedstrijden gaat Oranje aan kop in groep A, België en Denemarken volgen met drie punten, Noorwegen staat op nul.De volgende wedstrijd is op 24 juli tegen België.