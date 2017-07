FC Emmen simpel langs Quick'20 [video]

VOETBAL - FC Emmen heeft het vijfde oefenduel in de voorbereiding, tegen derdedivisonist Quick'20 uit Oldenzaal, met 6-0 gewonnen. Youri Loen was, met twee treffers, de meest trefzekere speler van de avond.

Loen scoort fraai, Kallon 'buitenkansje' FC Emmen?

Bij rust leidde Emmen met 2-0 door een penalty van Alexander Bannink en een fraaie vrije bal van Youri Loen.In de tweede helft zorgde Loen, met zijn tweede van de avond en vierde goal in de voorbereiding voor de 3-0. Wederom deed de middenvelder dat uit een vrije bal.Invaller en proefspeler Michael Chacon zorgde voor de 4-0, waarna Mario Bilate de 5-0 aantekende. Het slotakkoord was voor een andere invaller, Omran Haydary. Met een fraai wippertje zorgde hij voor de 6-0 eindstand.(alle doelpunten op een rij)FC Emmen komt naar alle waarschijnlijkheid volgende week dinsdag opnieuw in actie. Het Engelse Plymouth Argyle FC is dan de tegenstander. Het duel staat, in principe om 14.00 uur, in Hengelo gepland.FC Emmen-Quick ’20 6-0. 8. Bannink (strafschop) 1-0, 39. Loen 2-0, 64. Loen 3-0, 69. Chacon 4-0, 72. Bilate 5-0, 88. Haydary 6-0. Scheidsrechter: Ten Horn. Toeschouwers: 250.Telgenkamp; Bijl (46. Chacon), Veldmate (71. Veendorp), Bakker (61. Lima), Siekman, Klok (79. Wielink), Ben Moussa (46. Huizing), Bannink (79. Bijlsma), Loen (79. Quispel), Peters (79. Dallinga), Bilate (79. Haydary).