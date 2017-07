Prima worp brengt Van Klinken naar finale discuswerpen op EK-jeugd

ATLETIEK - Jorinde van Klinken heeft zich geplaatst voor de finale van het discuswerpen op het Europees Kampioenschap onder 20 jaar in Italië. De Asser altete, die uitkomt voor Groningen Atletiek, kwam tijdens de kwalificatie tot 53 meter en 77 centimeter.

Die afstand, een evenaring van haar persoonlijk record, was goed voor de vierde plaats in een veld met 29 discuswerpsters.De opluchting bij Van Klinken was groot na afloop van de kwalificatie. De laatste tijd liep het maar niet met het discuswerpen, met als dieptepunt het optreden tijdens het NK afgelopen weekend waar de Assense zes ongeldige pogingen had.De finale van het discuswerpen is vanavond. Vanochtend komt Van Klinken ook nog in actie bij het kogelstoten. Ook daarin wacht eerst een kwalificatieronde.Tom Hendrikse van AAC'6 eindigde als 11e op de 10.000 meter. De Assenaar klokte 32:51.21. Daarmee was hij meer dan anderhalve minuut langzamer dan de Roemeense winnaar Dorein Andre Rusu.Hendrikse liep twee maanden geleden in Londen nog 31:04.97.