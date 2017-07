Loen scoort fraai, Lukkien ziet in Kallon 'buitenkansje'

VOETBAL - Youri Loen was gisteravond in het oefenduel van FC Emmen tegen Quick'20 de meest opvallende speler. De middenvelder scoorde twee keer en de teller van de linkspoot staat inmiddels al op vier. Tel daarbij op zijn drie assists en het is duidelijk dat Loen aardig bezig is.

FC Emmen simpel langs Quick'20 (met video)

"Het gaat wel lekker ja", aldus de oud-speler van NEC. "Ik sta ook op de plek die ik ambieer al vond ik het eerlijk gezegd geen probleem om als linksback te spelen vorig seizoen. Sterker nog, als de trainer me op die positie weer nodig is dan kan hij gewoon een beroep op me doen."Het duurde vorig seizoen lang voordat Loen een vaste waarde werd in het keurkorps van Dick Lukkien. "Hij klopt op de deur", was vaak de reactie van de Emmen-trainer. Maar het vele kloppen heeft geholpen. "Hij heeft de knokkels wel rauw inmiddels", aldus Lukkien lachend. "Youri heeft het heel goed gedaan toen hij eenmaal in de basis kwam en ook nu is hij goed bezig. Of het ook goed genoeg is voor een basisplaats in de eerste competitiewedstrijd kan ik nu uiteraard nog niet zeggen."Lukkien was over het spel van zijn team tegen derdedivisionist sowieso tevreden. "Ik vond het tempo goed en de intentie van voetballen ook. We wilden hoog druk zetten en dat lukte behoorlijk. Natuurlijk zijn er nog voldoende verbeterpunten, waaronder het rendement, maar in grote lijn ben ik content."De kern van spelers waaruit Lukkien in de competitie kan putten bestaat uit ongeveer 16 spelers, maar ondanks dat de contouren van de basisopstelling zichtbaar lijken, staat volgens de oefenmeester nog niets vast. "Nee, ik ben nog wel aan het puzzelen. We willen een bepaalde manier van spelen. Dat is hoog druk zetten, met veel tempo spelen en met een goed positiespel van achteruit. Dat vergt iets van spelers op bepaalde posities."Vijf van de posities in het elftal van Lukkien lijken inmiddels wel vergeven. Dennis Telgenkamp is de doelman, Jeroen Veldmate centrale verdediger en met Alexander Bannink als aanvallende middenvelder en met Mario Bilate en Cas Peters daarvoor lijkt ook de voorhoede gevormd. Ook Youri Loen is zoals het nu lijkt een zekerheidje op het middenveld, maar wanneer Anco Jansen en Henk Bos fit genoeg zijn om te spelen zal Lukkien moeten kiezen.Met name de invulling van de backposities is nog onzeker, niet in de laatste plaats door de blessures van Joris Voest en Stef Gronsveld. Gisteren stond Tim Siekman, die nog altijd hoopt op een Duits avontuur, linksback en Glenn Bijl startte als rechtsback. Bijl werd in het laatste half uur afgelost door Gersom Klok, die daarvoor een uur lang als middenvelder speelde.Nick Bakker speelde een uur lang als centrale verdediger naast Veldmate en werd daarna vervangen door Josimar Lima.Hilal Ben Moussa en Willem Huizing zijn elkaars concurrenten als controlerende middenvelder. Beide spelers kwamen tegen Quick'20 één helft in actie.Lukkien zoekt nog een speler die op het middenveld kan fungeren als balafpakker. Voor die plek komt proefspeler Michael Chacon in aanmerking, maar hij heeft de technische staf nog niet kunnen overtuigen. "Ik vind het voldoende, maar dat is te weinig voor een testspeler. Hij krijgt nog een week om ons te overtuigen en na de oefenwedstrijd tegen FC Groningen, volgende week zaterdag, gaan we beslissen."Met de komst van een 'balafpakker' is de selectie van FC Emmen in principe rond. "Het enige waar we dan nog naar kijken zijn buitenkansjes, maar het mag niet al te veel of eigenlijk niets kosten", aldus Lukkien.Issa Kallon zou zo'n 'buitenkansje' kunnen zijn. De snelle aanvaller, die vorig seizoen werd gehuurd van FC Utrecht, speelt op dit moment de oefenduels vooral bij Jong Utrecht. Wanneer de flankspeler opnieuw verhuurd mag (of gaat) worden is Emmen zeker een optie, zo liet Kallon eerder al weten. Ook Lukkien ziet een terugkeer van Kallon zeker zitten. "Hij is niet alleen snel, maar kan ook nog eens heel goed voetballen. Bovendien zijn we in de voorhoede nog vrij dun bezet."