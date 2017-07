Drenten in de Vierdaagse: 'Ik ga het volgend jaar gewoon weer proberen'

Wandelaars op de laatste dag van de Vierdaagse (foto: ANP/Piroschka van de Wouw)

NIJMEGEN - Tienduizenden wandelaars maken zich op voor de laatste etappe van de Nijmeegse Vierdaagse. De vierde en laatste dag van het massale wandelfestijn eindigt vandaag met een warm onthaal op de Via Gladiola in het centrum van Nijmegen. Maar niet iedereen haalt de eindstreep.

Albert-Jan Santes uit Assen gaat vandaag niet op pad. Hij is gisteren tijdens de derde etappe ziek geworden. "Ik ben lekker fris gestart, maar na anderhalf uur begon ik me niet lekker te voelen. Ik kreeg heel hoge koorts en last van mijn maag en dat werd steeds erger."



Vorig jaar ook uitgevallen

"Ik ben een keer eerder uitgevallen met hoge koorts", vertelt Santes. "Waar het aan ligt, weet ik niet. Ik drink voldoende en houd m'n zout- en suikergehalte goed op peil. Ik ga het volgend jaar gewoon weer proberen."



Balen

Santes heeft elf keer meegedaan aan de Vierdaagse. "Ik heb hem zeven keer uitgelopen. Ik ben in 2006 begonnen. Ik baal wel dat ik dit jaar weer uitgevallen ben, want ik wil graag officieel gouden-kruisdrager worden en dan moet ik 'm nog drie keer doen."



Bijkomen en inpakken

Vandaag doet Santes het rustig aan. "Ik moet een beetje bijkomen, want mijn lichaam heeft een behoorlijke klap gehad. Verder ga ik inpakken, want ik ga morgen weg en misschien vanavond nog even Nijmegen in om te feesten. "