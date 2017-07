Zuidlaarder visboer scoort opnieuw goed in Nationale Haringtest

De Visfuik in Zuidlaren (foto: Archief RTV Drenthe)

ZUIDLAREN - Viswinkel De Visfuik in Zuidlaren heeft goed gescoord in de Nationale Haringtest van het AD. De haring kreeg een 8.

Daarmee scoort De Visfuik een half punt lager dan twee jaar geleden. Toen was de haring goed voor een 8,5 en schreef de jury dat je de zee er nog een beetje aan rook. "Buitenzijde fris, glanzend en zilver. Vanbinnen fris rood. Zo wil je het. Goed van smaak, iets romig."In 2015 eindigde De Visfuik op de 24ste plek. Hoe hoog de zaak dit jaar op de ranglijst staat, wordt morgen bekend als het AD de volledige uitslag publiceert.In totaal werd de haring van 148 visboeren getest. Vishandel Ruud de Haan in Rotterdam is de winnaar.