Jager vergeet geweer tijdens vlucht voor onweersbui

ROLDE - Het jachtgeweer dat gisteravond werd gevonden bij een bushalte langs de autoweg N33 bij Rolde was van een jager uit Dronten.

De politie zette gisteravond een foto van het geweer in de koffer op Twitter. Later op de avond meldde de man zich. Hij vertelde dat hij tijdens de jacht halsoverkop het veld uit moest, omdat er een onweersbui aankwam.Hij zette het geweer even weg en vergat het vervolgens mee te nemen.